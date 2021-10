Neues Leben rund um alte Scheune

Bad Wünnenberg-Fürstenberg

Rund um die Kulturscheune mitten in Fürstenberg hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Der Scheunenmarkt, der erst im Mai an den Start gegangen ist und immer donnerstags von 15 bis 19 Uhr stattfindet, ist kontinuierlich gewachsen und hat sich inzwischen zum zweitgrößten Wochenmarkt des Kreisgebietes nach dem in Paderborn entwickelt.

Von Hanne Hagelgans