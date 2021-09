Neues Leitungsteam für Kita St. Elisabeth

„Damit tritt Löwen nun in die Leitung ein, nachdem sie bereits 2019 in der dreigruppigen Kita als stellvertretende Kita-Leitung angefangen hatte, zwischenzeitlich aber noch in Elternzeit war“, teilt die Einrichtung mit. Sie kenne also die Einrichtung und das Team bereits, könne aber doch mit frischem Elan beginnen.

Mit Jennifer Löwen startet Christian Plesser ganz neu als ständig stellvertretende Leitung. Sie leiten nun die Einrichtung mit den drei Gruppen: der Igel-, Schmetterlings- und der Käfergruppe. 68 Kinder werden durch das zwölfköpfige Team betreut.

Fitness und Kreativität werde in der Kita St. Elisabeth in Brenken immer schon groß geschrieben. Das „Mach mit bei Felix Fit“ Programm spreche sportlich derzeit schon die Vorschulkinder an. Doch künftig soll es auch noch ein Frühsportangebot geben, wünscht sich Jennifer Löwen bereits ganz fest: „Die Einrichtung liegt nahe an der Alme und dem Radweg, das bietet sich an.“ Auch den pädagogischen Freitag mit religiösen Geschichten aus der Bibel und spielerischen Elementen will sie fest im Programm verankert wissen.

Ansonsten will die Mutter einer Tochter aus Siddinghausen in Ruhe schauen, was an bewährten Dingen in der Kita da ist und bleiben soll und wo es Neues zu gestalten gilt. Immerhin hat sich die Erzieherin, die seit 2011 im Beruf ist und zuvor bereits einige Jahre in der katholischen Kita in Neuenbeken gearbeitet hat, gut auf ihre Leitung vorbereitet. Bereits 2016 hatte sie eine entsprechende Fortbildung ihres Trägers für Leitungskräfte besucht.

Auf ihre gute Vorbereitung ging auch Detlef Müller vom Träger ein. Der freute sich, dass mit Jennifer Löwen eine Erzieherin aus dem eigenen Verbund in eine Leitungsposition findet. Leitung, da spielte er auf den Staffelstab an, sei mit dem Sport vergleichbar. Allerdings – und das zeige der Stab – gehe es um eine Strecke, die gemeinsam bewältigt werden müsse. Andere mit einzubinden, aber über aller Verwaltung die Kinder nie aus dem Blick zu verlieren – die seien schließlich das Wichtigste – das gab Müller der neuen Leitung besonders mit auf den Weg.

Neben seinen Geschenken zum Start bedankte er sich auch bei den Vorgängerinnen. Marianne Geschwinder aus der Nachbareinrichtung in Steinhausen hatte die Interimsleitung übernommen, die bisherige stellvertretende Leitung Linda Neesen hatte sie unterstützt. Müller freute sich, dass nun wieder alle freien Stellen in Brenken besetzt seien und die Stimmung gut sei.

Das war bei der Staffelstabübergabe spürbar. „Ich bin wirklich herzlich willkommen geheißen worden“, berichtet Jennifer Löwen. Das wurde auch deutlich in der Rede von Claudia Borgelt aus dem Erzieherinnenteam. Das Schöne an St. Elisabeth sei die gute Einbindung in den Ort und die Kirchengemeinde, freute sie sich auf die nächsten Aktionen, die es nach Corona geben werde. Auch Karina Kamp aus dem Elternbeirat und PGR-Vorsitzender Josef Kluthe unterstrichen das in ihren Willkommensgrüßen.