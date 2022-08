Neues Programm der Volkshochschule Detmold-Lemgo

Die Volkshochschule Detmold-Lemgo startet im September ihr neues Halbjahres-Programm. In Schlangen warten kurzfristig zwei Veranstaltungsschwerpunkte auf interessierte Kursteilnehmer. Neben verschiedenen Fremdsprachenangeboten stehen in der Gemeinde auch Meditations- und Bewegungskurse zur Auswahl.

Der Startschuss fällt am Mittwoch, 7. September. In dem VHS-Kursus „English Refresher A 2“ können die Teilnehmer ihre Grundkenntnisse aus der Schulzeit auffrischen und vertiefen. Das Angebot eignet sich nach Aussage der Veranstalter für Interessierte, die sich beispielsweise beruflich in einfachen Alltagssituationen in Englisch verständigen müssen. Für eine richtige Einstufung des Sprachniveaus wird die kostenfreie Sprachberatung der VHS empfohlen und der Telefonnummer 05231/977-259. Der Kursus findet vom 7. September an jeweils mittwochs von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr im Besprechungszimmer der Gemeinde statt.

Ebenfalls am 7. September beginnt in Schlangen ein Grundkursus, in dem die Teilnehmer ihre Französisch-Kenntnisse auffrischen können (Sprachniveau A1/A2). Das Hauptaugenmerk hier liegt auf der mündlichen Kommunikation. Um das eigene Sprachniveau richtig einschätzen zu können, empfiehlt sich hier ebenfalls die kostenfreie VHS-Sprachberatung. Veranstaltungsort ist jeweils mittwochs das Besprechungszimmer der Gemeinde Schlangen, und zwar von 17.30 Uhr bis 19 Uhr.

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und Italien gehört zu den beliebtesten Ferienzielen. Deshalb startet die VHS am 8. September einen Auffrischungskurs für alle, die über italienische Grundkenntnisse verfügen. Auch hier hilft die Sprachberatung der VHS bei möglichen Fragen weiter. Die Kurszeiten sind jeweils donnerstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Veranstaltungsort ist wiederum das Besprechungszimmer der Gemeinde Schlangen.

Die VHS bietet ab September auch den einen oder anderen Sport- und Meditationskurs an. Am 20. September startet beispielsweise „Tai Chi Chuan Basic“. Das Angebot ist für alle Altersgruppen geeignet und richtet sich speziell an Anfänger und Anfängerinnen. Die Kursteilnehmer treffen sich dienstags von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr in der Kita Alte Rothe.

Am 20. September startet ebenfalls ein neuer Qi Gong-Kursus. Er findet dienstags von 18 Uhr bis 19.15 Uhr in der Kita Alte Rothe statt. Für weitere Informationen steht Iris Schröder von der Gemeinde Schlangen zur Verfügung (Tel. 05252/981101). Anmeldungen sind unter Tel. 05231/977232 oder unter www.vhs-detmold-lemgo.de möglich.