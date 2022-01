Neues Team leitet Rheuma-Liga

Anke Bisoke, die in der Rheuma-Liga NRW den Service für die Arbeitsgemeinschaften bietet, dankte Annegret Jürgenliemke, Irmtraud Berenbrinker, Annegret Voßhans, Renate Jacobebbinghaus, Regina Hano und Vera Sablewski für die engagierte Arbeit. Das „alte“ Team hatte gut vorgearbeitet und bereits Mitglieder gefragt, ob sie sich engagieren möchten. So haben die etwa 40 Mitglieder, die in die Mensa der Gesamtschule am Hallenbad gekommen waren, einstimmig ihr neues Leitungsteam für die nächsten drei Jahre gewählt. Es sind Helga Brei, Irmgard Bretschneider, Regina Fleiter, Dagmar Kleinhans-Schroeder, Bernhard Klösener, Cornelia Laube, Susanne Wistinghausen und Alla Kubrin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen