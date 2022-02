Neues Testzentrum am Freibadparkplatz

In der Weserstadt gibt es seit wenigen Tagen ein weiteres Corona-Testzentrum. Mina Niehage und ihr Team haben es auf dem Parkplatz des Waldfreibadgeländes an der Bäderstraße eröffnet.

Mina Niehage und ihr Team bieten die Möglichkeit zu Corona-Tests in Vlotho an

„Ich hatte in Gesprächen mit meinem Vater gehört, dass es in Vlotho noch Bedarf an einem weiteren Testzentrum gibt“, berichtet die gebürtige Vlothoerin, die heute in Osnabrück lebt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Da sie bereits ein solches Testzentrum in Osnabrück betreibt, habe sie sich spontan entschlossen, ein solches Angebot auch in Vlotho zu eröffnen. „Die Stadt hat da voll mitgezogen und uns unterstützt“, sagt sie.