Neues Testzentrum in Boffzen

Boffzen

Der ambulante Pflegedienst Dormann und Steppat in Boffzen hat in seinen Räumlichkeiten Im Niederen Felde 2 ein neues Corona-Testzentrum eingerichtet. „Wir bieten an sieben Tagen in der Woche zu unterschiedlichen Uhrzeiten Bürgertests an“, informieren die Chefs des Unternehmens, Frank Dormann und Andreas Steppat.

Von Sabine Robrecht