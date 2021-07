Neues Tor zur Innenstadt

Bad Lippspringe

Einen bedeutenden Schritt zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt hat die Stadt Bad Lippspringe gemacht. So sicherte sich Bürgermeister Ulrich Lange von dem bisherigen Inhaber Wilfried Schlenke die Zusage zum Kauf einer Fläche von insgesamt 2850 Quadratmetern an der Bielefelder Straße. Dieser Ankauf wurde am Dienstagabend in einer Sondersitzung des Hauptausschusses und der Gesellschafterversammlung der Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft (VVG) beschlossen.

Von Uwe Hellberg