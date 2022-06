Neues Vorstandsteam hat viel vor

Die KFD St. Michael hat ein neues Vorstandsteam gewählt, das sich eine ideenreiche KFD-Gemeinschaft in Kirchborchen, aber auch Mut zur Veränderung in der gesamten Kirche wünscht.

Claudia Eckert und Andrea Babel standen nach jahrelanger Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Im Vorfeld fanden sich mit Katja Leifeld-Pilz, Elisabeth Melcher-Hecker und Ruth Waßmuth drei Frauen, die sich zusammen mit der erfahrenen Elke Rammert im Vorstand engagieren wollten. Rammert kennt die Vorstandsarbeit des Frauenverbandes auf der Gemeindeebene seit Jahren, glaubt fest an eine visionäre Zukunft und bleibt verlässliche Ansprechpartnerin.

Die bisherige Geistliche Begleiterin Johanna Magiera-Rammert wurde von den Mitgliedern ebenfalls bestätigt. Mit den Worten des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode („Besser viele kleine Schritte als ein großer Sprung“) umschrieb sie ihre Vision für die nächsten Jahre. Angesichts der wegrationalisierten Gottesdienste in Kirchborchen sei hierdurch eine besondere Chance entstanden, neue und niederschwellige Formate auszuprobieren, kreative Möglichkeiten der Begegnung zu eröffnen und die Frauen aktiv daran zu beteiligen.

Angesichts der allgemein wenig optimistischen Zustimmung für die Kirche braucht es nach Meinung der Neugewählten eine strukturelle Veränderung in der Kirche, viele neue Impulse und vor allem neue Verbündete unter den Frauen. Für Katja Leifeld-Pilz setzt sich mit ihrer Wahl eine Art Familientradition fort. Vor ihr waren bereits mehrere Generationen von Frauen aus ihrer Familie im KFD-Vorstand aktiv. „Jetzt bin ich an der Reihe. Und ich möchte, dass viele junge Frauen den Weg mit mir zur KFD und zur Kirche finden.“ Elisabeth Melcher-Hecker wird ihre beruflichen Erfahrungen im Bereich IT und Buchhaltung einbringen: „Ich übernehme die Themen Digitalisierung und Finanzen.“ Ruth Waßmuth, die aufgrund ihres Amtes als Leitung der katholischen Grundschule in Kirchborchen kirchlich eingebunden ist, will sich vor allem für junge Familien engagieren. Sie will eine Verjüngung des Verbandes, indem sie gezielt Familien anspricht und ein breitgefächertes Angebot schafft.

Es wurden viele Frauen geehrt, die der KFD seit Jahrzehnten die Treue halten. Auf die längste Mitgliedschaft von 65 Jahren blicken Angelika Hölscher, Käthe Budde und Therese Pruksch. Seit 60 Jahren dabei sind Josefine Voß, Gerti Günther und Annemarie Schröder. Ein halbes Jahrhundert in der KFD sind Marianne Reiher, Brigitte Starke, Ursula Bentler, Monika Franke und Marielies Berhorst. Und für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Irmgard Lappe, Silvia Heymann, Hedwig Kumm, Margret Fuest, Annelie Reiher und Birgit Rottkamp. Unter den Geehrten sind auch Jubilarinnen der vergangenen zwei Jahre.

Das neue Vorstandsteam kündigte für seine Mitglieder von sofort an einen regelmäßigen digitalen Infodienst an. Wer über Aktionen und Gottesdienste informiert werden will, kann sich bei Elisabeth Melcher-Hecker unter Angabe seines Namens und seiner Handynummer oder Mailadresse dazu anmelden (Telefon 0170/3878459). Für die Zeit nach den Sommerferien haben die motivierten Vorständlerinnen schon einiges vor und hoffen auf Unterstützung aller Mitglieder.