Neues Wohngebiet in Büren-Wewelsburg: Nachfrage übersteigt das Angebot

„Dieses neue Wohnbaugebiet ist ein Meilenstein für Wewelsburg und die Konsequenz einer stringenten Wohnbaupolitik der Stadt Büren. Unsere Wohnbaupolitik trägt Früchte“, bilanziert Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Davon profitieren Bauinteressierte wie die Familie Plöger. Jennifer und Fabian Plöger punkteten im Vergabeverfahren durch ihren Wohnortbezug, ihre Kinder sowie ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement, teilt die Stadt mit. Und Bürgermeister Schwuchow freut sich, „dass wir für die Vergabe vornehmlich Wewelsburgerinnen und Wewelsburger ansprechen können“. Es mache ihn besonders stolz, dass die nächste Generation junger, engagierter Leute den Ort wertschätze.

„Bei diesem Vergabetermin wurde uns durch die Stadt Büren die tolle Gelegenheit gegeben, ein Baugrundstück unserer Wahl auszusuchen, um für unsere Familie die Grundlage für unser neues Zuhause zu schaffen“, sagen Jennifer und Fabian Plöger am Abend der Vergabe.

Das neue Wohngebiet liegt unweit der Wewelsburger Grundschule und in der Nähe örtlicher Nahversorger wie einem Lebensmitteldiscounter und Bäckereien. Und es trägt einen bedeutenden Namen: „Précigné-Ring“. In Anlehnung an die Partnerschaft mit der französischen Stadt Précigné hat der Kulturring Wewelsburg mit dem Ortsvorsteher die Grundlage für die Namensfindung geschaffen.

Neue Vergabekriterien

Die Stadt Büren hat wie bei der vorherigen Vergabe der Grundstücke in der Hermann-Finkeldei-Straße in Büren sowie am Klink­hamerweg in Ahden die vom Rat beschlossenen neuen Vergabekriterien angewendet. „Wie Ortsheimische werden auch Interessierte von außen gleichermaßen im Verfahren behandelt und nach dem Bewerbungseingang mit gerechten und nachvollziehbaren Kriterien bepunktet“, heißt es von der Verwaltung. Das Vergabeverfahren in Wewelsburg hätte dabei zum Vorschein gebracht, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken das vorliegende Angebot erheblich übersteige. Der Stadt stehen nach eigenen Angaben 18 Baugrundstücke in diesem Baugebiet zur Vermarktung zur Verfügung.

117 Grundstücke angeboten Foto: Die Stadt Büren kann für die vergangenen drei Jahre eine beeindruckende Wohnbaubilanz vorweisen: 2020 wurden laut Stadt Neubaugebiete und freistehende Grundstücke in Siddinghausen, Hegensdorf, Weine und Weiberg vermarktet. 2021 folgten Grundstücksverkäufe in der Bürener Kernstadt (Bühl III). Zusätzlich konnten in diesem Jahr Baugrundstücke in Ahden (Auf dem Zickeberge Ost) und Wewelsburg (Vor’m Hagen II) vermarktet werden. Ein weiteres Gebiet in Steinhausen werde voraussichtlich in diesem Jahr folgen (Niederfeld II), so die Stadt. Eine weitere Entwicklung am Bürener Kapellenberg befinde sich aktuell im Planungsprozess. In Summe habe die Stadt Büren in den vergangenen drei Jahren 117 planungsreife und voll erschlossene Grundstücke anbieten können. Am Kapellenberg in Büren konnte die Bauleitplanung durch den Aufstellungsbeschluss für ein weiteres Wohnbauprojekt forciert werden, erläutert Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Seinen Worten nach strebe die Verwaltung weitere zukunftsfähige Wohnbauentwicklungen in den Bürener Ortschaften an. ...

Zu den Vergabetermine lädt die Bürener Verwaltung in regelmäßigen Abständen an einem Abend die Bauinteressierten ein, mit ihnen das Vergabeverfahren und Regularien bespricht sowie ihnen ein Baugrundstück verbindlich reserviert. „Das Vergabeverfahren benötigt an diesem Abend Zeit. Uns ist es wichtig, dass die Bauinteressierten uns kennenlernen, und wir sie persönlich über Herausforderungen informieren sowie ihnen besondere Hinweise für das weitere Verfahren geben. Der persönliche Austausch ist uns an dieser Stelle wichtig“, betont Michael Kubat, der verantwortlich für die Liegenschaften bei der Stadt Büren ist.

Bauinteressierte könnten sich bei der Stadt Büren an Alexandra Haneke (E-Mail: haneke@bueren.de, Tel. 02951/ 970-115), Alexander Kraft (E-Mail: kraft@bueren.de, Tel. 02951/970-119) und Michael Kubat (E-Mail: kubat@bueren.de, Tel. 02951/970-118) wenden.