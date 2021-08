Neues Wohnquartier ist bald fertig

Hillegossen

Das neue Wohnquartier an der Detmolder Straße in Hillegossen steht kurz vor der Vollendung. Ein Teil der Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern auf dem Gelände neben der ehemaligen Gaststätte Siekmann ist bereits bezogen, am 1. November eröffnet der Pflegedienst Bonitas im hinteren Bereich des Areals eine Pflege-WG mit 21 Plätzen.

Von Hendrik Uffmann