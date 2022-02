Neuhaus nach der Nazi-Diktatur

Vom 26. Februar 1947 ist der Bericht der Gemeindeverwaltung Neuhaus für 1946 datiert, der also an diesem Samstag genau 75 Jahre alt ist. Auf acht hektografierten Seiten gibt er eine Mischung von Einzelheiten des Lebens im damaligen Neuhaus und der Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft wieder – ein gutes Jahr nach dem Ende des 2. Weltkrieges und der Befreiung von der Nazi-Diktatur.

Damals hatte Neuhaus laut der Volkszählung vom Oktober 1946 genau 8023 Einwohner – 1602 Personen mehr als im Mai 1939. Unser Leser Hans-Georg Hunstig fand den Bericht in seinem Familienarchiv. Sein Vater Heinrich hatte ihn wohl als damals gewähltes Mitglied der Gemeindevertretung aufbewahrt. Hans-Georg Hunstig hat daraufhin die interessantesten Punkte des Berichts zusammengefasst.

Freie Wahlen

Nach der Berufung einer vorläufigen Gemeindevertretung erfolgte erstmals im September 1946 eine freie Wahl, bei der 18 Herren gewählt waren: 13 von der CDU, 4 vom Zentrum, einer von der SPD. Diese wählten Metzgermeister Konrad Ber­hörster zum Bürgermeister und Studienrat Theodor Nocke zu dessen Stellvertreter. Die Durchführung der Gemeindeverwaltung war damals weitestgehend identisch mit der Amtsverwaltung. Nach dem von der Militärregierung kommissarisch eingesetzten Georg Schilling wurde am 10. Dezember 1946 einstimmig für zwölf Jahre Amtsdirektor Dr. Joseph Daniel gewählt.

Krieg, Kriegs- u. Tumultschäden, Besatzung“

Unter dieser Überschrift ist sehr präzise die Forderung der Gemeinde Neuhaus an die frühere Wehrmacht aufgeschlüsselt. Diese stammt aus der Erweiterung des Truppenübungsplatzes Sennelager und Maßnahmen des öffentlichen Luftschutzes. Dazu zählen zum Beispiel Landverkauf für das Heeresverpflegungsamt (0,75 Reichsmark je Quadratmeter!), für eine nicht gebaute Straße in Sennelager, eingezogene Gemeindewege und für den „Bau von Splitterschutzgräben u. Gasentgiftungsräumen in Neuhaus“. Hier kommt eine Summe von knapp 330.000 RM zusammen. Aber wörtlich heißt es im Bericht: „Die Entschädigung ist wohl s. Zt. zahlenmäßig festgesetzt worden, eine Zahlung aber nicht erfolgt.“

Die größte Summe wird jedoch so begründet: „Die Schäden, die durch Bombenabwurf und durch die Kampfhandlungen gegen Ausgang des Krieges in Neuhaus angerichtet sind, sind bisher gemeldet mit 1.212.660,--, Tumultschäden durch Russenplünderung u. Brandstiftung mit 957.787,--.“ Diese Beschreibung und die Summe von über zwei Millionen Reichsmark macht stutzig und neugierig. Ob der Gemeinde damals je etwas erstattet wurde?

Amtsdirektor Dr. Joseph Daniel war der Verfasser des Verwaltungsberichts von 1947. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, S–M4, A3 (Ausschnitt)

Aufschlussreich ist in dem Bericht eine Auflistung der Wohnhäuser in Neuhaus, die „in der Zeit vom 31.3. bis 3.4.1945 durch Artilleriebeschuss beschädigt bzw. zerstört“ wurden. Acht Häuser werden als total, acht als schwer und 18 als teilgeschädigt genannt. Auch drei Schulen und das Amtsgebäude werden als beschädigt aufgeführt.

Wirtschaft und Verkehr

Es gab 62 Gewerbeanmeldungen in der Gemeinde, darunter die Benteler-Werke (Stahlröhrenwerk mit 47 Beschäftigten), Schöningh- u. Hovestadt, Mühlenwerke (34 Beschäftigte), das Bauunternehmen Anton Siemen (76 Beschäftigte) und die Möbelfabrik Heinrich Hunstig (27 Beschäftigte). Es fehlt auch nicht der Hinweis, dass am 10. Februar 1946 die Gewerbeanmeldung des Kinos in Neuhaus erfolgt war.

Verkehr- und Bauwesen

Vermerkt ist, dass auf der Bahnstrecke Paderborn-Bielefeld „zeitbedingt nur wenige Personenzüge“ verkehren und die Züge zwischen Delbrück und Sennelager „seit einiger Zeit durch bis Paderborn fahren“. Diese Linie gab es damals noch!

Blick von der Nepomukbrücke durch die heutige Schloßstraße auf das Schloss Neuhaus um 1949. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, S–M1, AK-Nr. 11845

Was heute die Padersprinter mit der Linie 1 befahren, machte bis 1963 die Straßenbahn. 1946 fuhr sie mit größeren Unterbrechungen. Es konnte jedoch eine durchgehende Verbindung werktags in Abständen von 40 Minuten erreicht werden. Aus Stromersparnisgründen fuhr damals zwischen Sennelager und Paderborn an Sonntagen nur morgens früh und abends spät je eine Bahn, heißt es im Bericht. Die einzige Neuhaus berührende Omnibuslinie verkehrte auch damals schon zwischen Paderborn und Delbrück. Welche Ruhe muss damals auf den Straßen geherrscht haben: Das Straßenverkehrsamt hat in Neuhaus lediglich 29 Krafträder, 27 Pkw, 38 Lkw und 8 Trecker zugelassen.

Für Neu-, An- und Umbauten an Wohnhäusern wurden 20, an Wirtschaftsgebäuden 11 Baugenehmigungen erteilt. Erwähnt wird die Planung einer „Kleinstsiedlung im Mastbruch“, wo auch immer diese später entstanden ist.

Land- und Forstwirtschaft

Ganz genau ist der Viehbestand in der Gemeinde aufgelistet. Bei der Zählung am 3. Dezember 1946 wurden 186 Pferde, 523 Rinder, 355 Schafe, 928 Schweine, 151 Ziegen, 3300 Hühner, 584 Kaninchen und 169 Bienenstöcke gezählt.

Große Sorgen machte schon damals die Brennstoffversorgung. Für eine Brennholzzuteilung von 4 Raummeter pro Haushalt wären bei 2230 Haushalten 8920 Raummeter erforderlich gewesen. Es konnten aber nur 2969 Raummeter Brennholz zugewiesen werden. Es heißt, dass die „katastrophale Hausbrandlage“ durch die Zuführung von etwa 1500 Zentner Minderkohle und 1200 Zentner Briketts „nur unzureichend gemildert werden“ konnte.

Schulwesen

Hervorgehoben wird, dass die evangelische Schule größere Kriegsschäden erlitten hatte und durch Instandsetzung nach den Sommerferien 1946 wieder benutzt werden konnte – durch Verfügung des Regierungspräsidenten wieder „als konfessionelle evangelische Schule, wie sie vor 1938 bestand“. Sie hatte 2 Lehrpersonen und 96 Schulkinder. Die katholische Schule hatte 10 Lehrpersonen und 743 Schulkinder, Neuhaus-Mastbruch 3 und 208, Thune-Sennelager 4 und 349. Insgesamt wurden also 1396 Schüler verzeichnet.

Gesundheitswesen

Bemängelt wird, dass „der Gesundheitszustand der Bevölkerung, insbesondere der Schulkinder durchweg zu wünschen übrig“ lässt. „Leider konnte eine allgemeine Schulspeisung für Neuhaus bei den zuständigen Stellen nicht durchgesetzt werden,“ heißt es. Es gab vier Ärzte und drei Zahnärzte. Zusammenfassend wird gesagt: „Die hygienischen Zustände in der Gemeinde lassen infolge des Fehlens einer ausreichenden Kanalisation viel zu wünschen übrig.“

Problemfall Wohnungswesen

Von den 8131 Einwohnern waren 2468 Evakuierte und Flüchtlinge. 48 Häuser mit 168 Wohnungen waren von der Besatzungsmacht beschlagnahmt. 76 Familien aus schlechten Wohnverhältnissen suchten dringend eine neue Wohnung. „Infolge des Zusammenrückens der Familien nehmen die Mietstreitigkeiten ständig zu“, wird festgestellt. Der Wohnungsausschuss hatte reichlich zu tun. Es wird von etwa 40 Sitzungen in einem guten halben Jahr berichtet.

Nach 1945 nutzte das britische Militär das Schloss und das Schlossgelände. Untergebracht war hier u.a. die German Civil Labour Organisation, d.h. die deutschen Zivilangestellten. Hier der Schlosseingang Anfang der 1950er-Jahre. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, S–M4, Bildnr. 12676-2/Heinz Teichmann

Ehemaliger Wehrmachtsgrundbesitz

In diesem Kapitel wird aufgeführt, dass 800 Hektar, also fast ein Drittel des Gemeindebezirkes, zum Truppenübungsplatz Senne und damit dem ehemaligen Reichsfiskus gehören sowie dass das Schloss und der Gebäudekomplex am Wilhelmsberg unter Besatzung stehen. Es wird aber die Hoffnung ausgedrückt, dass der Umfang „nach dem Eintritt des Friedenszustandes und der Verringerung der Besatzung zurückgehen“ wird. Für das Schloss wird dabei eine Vision formuliert, die dem Stand jetzt nahekommt: „Eine Verwendung für Zwecke der Volksgesundheit oder der Volksbildung und Kultur.“ 1964 wurde das Schloss ja dann der Gemeinde für 1 D-Mark überlassen, das heute mit dem Schlosspark ein gutes Zentrum der Stadt Paderborn für Schulen, Kultur und Freizeit ist.