Neujahrsbaby Enola kommt im St. Ansgar zur Welt

Kurz, in der Masse reduziert und erstaunlich vielfältig ist das Silvesterfeuerwerk 2021/22 in Höxter gewesen: Hier der Blick vom Bielenberg auf die Altstadt. Viele Bürger fragten sich, wo die ganzen Raketen alle herkamen, die um Mitternacht in den Himmel stiegen.

Viele Bürger fragten sich, wo die ganzen Raketen herkamen, die um Mitternacht in den nieseligen Himmel über den Städten stiegen. Woher stammten die größeren Mengen an Krachern? In der Neujahrsnacht standen im Kreis tausende Menschen auf Plätzen, Balkonen, in Vorgärten oder auf Dächern und erlebten oft ein kurzes und stark reduziertes, aber dennoch stellenweise ansehnliches Feuerwehr. Zum zweiten Mal in Folge hatte es ein Verkaufsverbot für Böller und Raketen gegeben. Und trotzdem ging es bunt und oft vor allem laut in den Städten und Dörfern im Kreis zu.

Die Diensthabenden der Polizeizentrale in Höxter berichteten, dass es etliche Anrufe gegeben habe, die Böllerei und „Raketenabschüsse“ als Verstoß meldeten. Jedoch war ja nicht das Böllern und das Feuerwerkanzünden verboten, sondern nur der Verkauf neuer Ware im Vorfeld. Offensichtlich müssen etliche Feuerwerksfreunde noch Bestände aus Vorjahren im Keller gelagert oder sich neue Munition aus dem Ausland bestellt haben.

Bilanz der Leitstelle

Für die Leitstelle des Kreises Höxter gestaltete sich laut Jürgen Romund der Jahreswechsel relativ ruhig. Für die Feuerwehren endete das Jahr 2021 mit einem Kleinbrand in Bad Driburg. Hier wurde gegen 22.25 Uhr eine brennende Hecke gemeldet. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Um 0.36 wurde dann die Feuerwehr Brakel zu einem ersten Kleinbrand in 2022 alarmiert. Hier brannte ein Vodafone Unitymedia Verteiler. Der Rettungsdienst im Kreis Höxter musste zum Jahreswechsel 31 Einsätze bearbeiten. Vorwiegend waren laut routinemäßige Einsätze zu bewältigen, so die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Höxter in ihrer Jahreswechsel-Bilanz.

Bilanz der Polizei

Die Polizei schilderte in ihrer Bilanz für den Kreis Höxter, dass es bisher keine aktenkundige Einsätze im Zusammenhang mit der Verletzung der zuletzt verschärften Corona-Regeln im Kreis gegeben habe (Zehn-Personen-Regel für Treffen). Was die zehn Ordnungsämter der Städte an Fällen kontrolliert hätten, das sei noch nicht bekannt.

Auf der B241 zwischen Dalhausen und Borgentreich hat es laut Polizei am Neujahrstag um 6.17 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Autofahrer sei von der Fahrbahn abgekommen und das Auto habe sich überschlagen und auf dem Kopf im Graben liegen geblieben. Es sei bei der verletzten Person wohl Alkohol im Spiel gewesen, so die Polizei.

Der übliche Sirenenalarmtest an jeden ersten Samstagmittag im Monat war am Neujahrstag zum Beispiel in Höxter nicht ausgeschaltet worden. Und so glaubten viele um 11.56 Uhr an einen echten Feueralarm. Dem war aber nicht so.

Der skurrilste Einsatz im Hochstift wird aus Paderborn gemeldet: Zu bewältigen war dort eine massive Rauchentwicklung durch Weihrauch in einem Mehrfamilienhaus. Gebrannt hat es in der Nähe des Klosters Dalheim (Kreis Paderborn): Dort stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Der Brand zerstörte den kompletten Dachstuhl und große Teile der historischen Doppelhaushäfte.

Neujahrsbaby 6.06 Uhr

Im St. Ansgar Krankenhaus in Höxter ist an diesem 1. Januar 2022 um 6.06 Uhr das erste Neujahrsbaby auf die Welt gekommen. Enola heißt das kleine Mädchen, deren Eltern aus Bevern kommen. Mutter und Kind sind wohlauf und erholen sich von den Anstrengungen der Geburt.

Im Jahr 2021 haben laut Bilanz der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge 1011 Babys das Licht der Welt erblickt, davon 554 Mädchen und 557 Jungen (Stand 29. Dezember). 2020 waren es 1116 Babys (2019 1010 Geburten). Das schwerste Kind (Mädchen) brachte 4770 Gramm auf die Waage. Auch die Namenshitliste 2021 gibt es schon.

Die Top 10 der Jungennamen 2021: 1. Noah, 2. Henry, 3. Jonas, 4. Liam, 5. Paul, 6. Leo, 7. Luca, 8. Jasper, 9. Leon, 10. Felix.

Top 10 der Mädchennamen: 1. Emma, 2. Ida, 3. Leni, 4. Lia, 5. Emilia, 6. Ella, 7. Lina, 8. Mila, 9. Amelie, 10. Lilly.