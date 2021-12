Neukunden müssen mehr zahlen

Die Stadtwerke Bielefeld führen am heutigen Mittwoch einen zweiten Grundversorgungstarif für Erdgas und Strom ein. Dieser richtet sich an Neukunden, die aufgrund von Lieferstopps von Gas-Drittanbietern in die Ersatzversorgung der Stadtwerke zurückfallen. Die Stadtwerke begründen den Schritt mit den hohen Mehrkosten, die durch die Neukunden entstanden seien und an denen sie diese nun beteiligen will.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar