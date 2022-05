Neun-Euro-Monatsticket: So günstig wie noch nie mobil sein

Heute Höxter, morgen die Domstadt Paderborn oder das Oberzentrum Bielefeld, dann vielleicht die Hansestadt Hamburg – wer vom Juni bis Ende August viel Zeit hat, der wird so günstig wie noch nie mobil sein. Der heimische ÖPNV ist vorbereitet.

Ob per Bahn, Bus oder „Holibri“: Mit dem neuen Ticket haben Bürger auf allen Strecken „freie Fahrt“ – ÖPNV im Kreis Höxter ist vorbereitet

Dabei geht es vor allem um den Personennahverkehr in der Region. Am Freitag (20. Mai) muss der Bundesrat den Plänen noch zustimmen. Mit dem Neun-Euro-Monatsticket will die Bundesregierung angesichts der hohen Energiepreise im Rahmen ihres „Entlastungspakets“ unter anderem allen Fahrgästen den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr schmackhaft machen.