Neun neue Corona-Fälle

Neun neue Corona-Infektionen hat das Kreisgesundheitsamt am Sonntag gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten sank auf 183 (-5). Zurückgegangen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie lag um Mitternacht bei 53,7.

In Willebadessen hat sich Lage mittlerweile so weit entspannt, dass der Inzidenzwert am Sonntag auf null gesunken ist. Im Eggestädtchen hatte es vor einigen Wochen einen Corona-Ausbruch nach einer Hochzeitsfeier gegeben.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 42 (-2) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 89,1.

Beverungen: 24 (-4) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 15,0.

Borgentreich: 7 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 66,8.

Brakel: 13 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 24,7.

Höxter: 61 (-1) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 69,8.

Marienmünster: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.

Nieheim: 9 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 82,9.

Steinheim: 14 (+ 4) aktiv Infizierte, vier Neuinfektionen, Inzidenz 47,2.

Warburg: 8 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 4,3.

Willebadessen: 4 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.