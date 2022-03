Neun Tote auf den Straßen im Kreis Lippe

Auf lippischen Straßen gab es im vergangenen Jahr insgesamt 8770 Verkehrsunfälle. Das ist ein Anstieg um 10,7 Prozent zum Vorjahr. 1105 Menschen wurden verletzt, neun starben bei Unfällen. In der Gemeinde Schlangen ereigneten sich in diesem Zeitraum 34 Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt 14 Beteiligte Verletzungen erlitten.

Auf den Straßen im Kreis Lippe starben im vergangenen Jahr neun Menschen bei Verkehrsunfällen. Eine der Hauptunfallursachen ist laut Polizei weiterhin zu schnelles Fahren. Die Verkehrswacht warnt außerdem an der B1 vor Handynutzung am Steuer.

Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2021 hervor, die am Montag Landrat Dr. Axel Lehmann, Polizeidirektor Alexander Fenske und der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeioberrat Peter Pauls, in Detmold vorstellten. Den Anstieg um 846 Unfälle gegenüber dem Jahr 2020 führt die Polizei nicht zuletzt auf eine erhöhte Verkehrsdichte zurück. Pandemiebedingt seien in 2020 deutlich weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs gewesen. Das habe sich in 2021 geändert. Die Unfallzahlen stiegen wieder an, blieben aber unter dem Niveau der Vorjahre.

Insgesamt registrierte die Polizei 8770 Unfälle. Bei 876 dieser Verkehrsunfälle wurden insgesamt 1105 Personen verletzt, 66 mehr als im Vorjahr. Neun Menschen verloren ihr Leben, zwei mehr als in 2020. Auch die Zahl der Schwerverletzten stieg etwas an: um 15 Prozent auf insgesamt 262.

Platz 16 unter 47 Kreispolizeibehörden in NRW

Im Landesvergleich, bei dem die Zahl der Verunglückten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt wird, belegt der Kreis Lippe Platz 16 aller 47 Kreispolizeibehörden in NRW. „Das Risiko, an einem Verkehrsunfall beteiligt oder dabei sogar verletzt zu werden, ist in Lippe deutlich geringer als im Landesdurchschnitt“, so die Schlussfolgerung der lippischen Polizeiführung.

Besonders häufig an Verkehrsunfällen beteiligt ist die Gruppe der jungen motorisierten Fahranfänger. Während ihr Anteil an der lippischen Bevölkerung bei etwa 7,5 Prozent liegt, ist sie mit 18 Prozent an den Verkehrsunfällen beteiligt, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden. Die Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Senioren sank im vergangenen Jahr auf 136 gegenüber dem Wert von 149 im Jahr 2020. Die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Senioren stieg von drei auf vier.

Tempo der Pedelecs und E-Bikes birgt Gefahren

Auf recht hohem Niveau blieb die Zahl der Fahrrad- und Pedelecfahrer bei Unfällen. Die Polizei stellt in ihrer Statistik fest: „Gerade ältere Menschen wissen die Motor-Unterstützung beim Fahrradfahren zu schätzen. Leider bergen die möglichen Fahrgeschwindigkeiten von Pedelecs und E-Bikes auch Gefahren. Ein Fahrer wurde im Jahr 2021 bei einem Verkehrsunfall getötet. 35 Seniorinnen oder Senioren wurden bei Unfällen mit ihrem Fahrrad oder Pedelec verletzt. Das sind 25 weniger als im Jahr 2020.“

Neben dem Abbiegen/Wenden und Alkohol/Drogen ist laut Polizei das zu schnelle Fahren immer noch eine der Hauptunfallursachen auf lippischen Straßen. Deshalb würden die Geschwindigkeiten weiterhin flächendeckend gemessen und festgestellte Verstöße rigoros sanktioniert.

1600 Fälle von Verkehrsunfallflucht

Im Jahr 2021 hatte das Verkehrskommissariat über 1600 Fälle von Verkehrsunfallflucht zu bearbeiten. In 76 Fällen flüchteten Beteiligte sogar, obwohl es Verletzte bei dem Verkehrsunfall gab. Die Aufklärungsquote im Bereich der Fluchten, in denen es verletzte Menschen zu beklagen gab, lag bei über 66 Prozent. Auf Parkplätzen großer Super- und Baumärkte hat die lippische Polizei eine Plakat- und Flyeraktion initiiert, um Unfallverursacher und auch Zeugen von „Parkplatzremplern“ dazu zu bewegen, sich häufiger bei der Polizei melden.

Im Rahmen der Unfallkommission nimmt die Polizei regelmäßig in Zusammenarbeit mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde und dem Baulastträger sogenannte Unfallhäufungsstellen in den Fokus. Mit gezielten Maßnahmen ist es gelungen, bei sechs von neun Unfallhäufungsstellen aus dem Jahr 2020 die Unfalllage so zu verbessern, dass diese im vergangenen Jahr aus dem Raster herausgefallen sind.

Abfahrt Waldschlößchen ein Unfallschwerpunkt

Einer der Unfallschwerpunkte der vergangenen drei Jahre ist die Abfahrt Waldschlößchen an der B1 bei Horn. Auch die Waldstraße in Augustdorf wird in der Liste geführt. In Detmold gehören die Paderborner Straße und die Bielefelder Straße zu den Unfallhäufungsstellen.

Mit 34 Verkehrsunfällen im Gemeindegebiet weisen Schlangen und Schieder-Schwalenberg die geringste Zahl in 2021 auf. Die meisten Verkehrsunfälle vermeldet die Polizei aus Detmold (633), Bad Salzuflen (466), Lemgo (349) und Lage (212).

Neben der Verkehrsüberwachung setzt die lippische Polizei auch auf Prävention. Sie vermittelt in Kindergärten und Schulen Grundkenntnisse und Verständnis für Verkehrsregeln. Mit dem Projekt „Crash Kurs NRW“ wendet sie sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Coronabedingt konnten aber viele der Präventionsmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden.