Neun von zehn Mitarbeitern sind geimpft

In der Debatte um eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen hat sich das Ev. Johanneswerk in Bielefeld zu Wort gemeldet. Die Geschäftsführung des Johanneswerkes, das unter anderem auch Träger des Altenzentrums Eggeblick in Halle sowie des Matthias-Claudius-Hauses in Steinhagen ist, befürwortet die von der Deutschen Ethikkommission ausgesprochene Empfehlung, eine berufsgruppenbezogene Impfpflicht in den Bereichen zu prüfen, in den besonders verletzliche Menschen versorgt werden. „Wir im Johanneswerk tragen eine besondere Verantwortung dafür, die Menschen, die in unseren Einrichtungen versorgt werden, keinen vermeidbaren gesundheitlichen Gefahren auszusetzen und sehen in den aktuellen Diskussionen eine große Chance, diese Risiken zu verringern“, sagt Dr. Ingo Habenicht, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Auch wenn wir von einer Impfquote von circa 90 Prozent bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehen, reicht das nicht aus, um sowohl die Menschen, die wir versorgen, als auch unsere Mitarbeitenden ausreichend zu schützen“, unterstreicht Dr. Bodo de Vries, stellvertretender Geschäftsführer.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar