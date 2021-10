Neustart im Jobcenter Arbeitplus

„Während in Berlin noch über das Sozialgesetzbuch verhandelt wird, wird in Bielefeld schon gehandelt“, sagt Rainer Radloff, Geschäftsführer des Jobcenters an der Herforder Straße. Damit spielt er auf die Koalitionsgespräche an, bei denen es auch um Verbesserungen für Hartz-IV-Empfänger geht. In einem rund eineinhalbjährigen Prozess hat das Bielefelder Jobcenter bereits an Verbesserungen gearbeitet und dabei auch die Kunden in mehreren Workshops mit einbezogen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar