Neustart mit einem Paukenschlag

Ortsgemeinschaft Schloß Holte übernimmt große Teile der Organisation des Schlossfestes am 20. und 21. Mai

Schloß Holte-Stukenbrock

Einen Großteil der Organisation des Festtreibens zum Schlossjubiläum – 200 Jahre in Besitz der Familie Tenge-Rietberg – hat die Ortsgemeinschaft Schloß Holte übernommen. Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai, erwartet die Gäste und Besucher ein bezauberndes Programm. Optischer Höhepunkt könnte die Illumination des Schlosses in den Abendstunden werden. Donnerstagabend wird Frank Dresselhaus mit einem bunt beleuchteten Schloss schon mal Neugier auf die nächsten beiden Tage machen.

Von Monika Schönfeld