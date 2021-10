Neustart mit selbst renoviertem Raum

Schulsanitätsdienst des Gymnasium St. Kaspar in Neuenheerse legt sich mächtig ins Zeug

Bad Driburg-Neuenheerse

Nach 18-monatiger Zwangspause kann der Schulsanitätsdienst am Gymnasium St. Kaspar in Neuenheerse wieder aktiv werden. Grund genug für Lehrer Andreas Gottschalk und sein aus Schülern bestehendes Leitungsteam, den Sanitätsraum zu renovieren. An einem Freitag und Samstag trafen sie sich: Neuanstrich, Austausch und Ergänzung der Materialien.