Ob es so schlimm kommt, ist ungewiss. Aber der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen, die Orkanstärke erreichen können. Am Donnerstag soll der Wind mit bis zu 110 Stundenkilometern über Ostwestfalen-Lippe hinwegziehen. Alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen mitteilt. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Wegen des Unwetters fällt in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag der Unterricht an allen Schulen aus. Das gab Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag bekannt. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen.

Einen Überblick über die Vorbereitungen auf den Sturm in OWL gibt es hier. Insgesamt betroffen sein soll die nördliche Hälfte Deutschlands. Im Weiteren folgen die aktuellen Entwicklungen.

Die digitale Version Ihrer Lokalausgabe lesen

Aufgrund des Unwetters kann es zu Problemen bei der Zustellung der Zeitung kommen. Deshalb ist die WESTFALEN-BLATT-eZeitung am Donnerstag freigeschaltet und steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Die eZeitung können Sie sowohl auf dem PC als auch auf dem Handy (iPhone oder Smartphone mit Android) oder Tablet (iPad oder Tablet mit Android) lesen.

iPhone/iPad oder Android-Smartphone/Tablet: Laden Sie hier kostenlos unsere eZeitung-App herunter. Öffnen Sie die App und wählen Sie die gewünschte Ausgabe.

Nutzung am Rechner: Öffnen Sie die Seite www.ezeitung3.info und wählen Sie die gewünschte Ausgabe.

Falls Sie Unterstützung zur Nutzung der eZeitung benötigen, finden Sie alle hilfreichen Infos unter www.ezeitung3.info/app/

NEWSBLOG