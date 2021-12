Nicht alle stehen auf Kevin Kühnert

Bielefeld

Die SPD ist obenauf. Die Partei wird die nächste Bundesregierung anführen und den Bundeskanzler stellen. An diesem Samstag stimmen die Delegierten aus den Kreisverbänden und Unterbezirken beim digitalen außerordentlichen Bundesparteitag über den mit Grünen und FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Eine Woche später stehen beim regulären Parteitag personelle Entscheidungen an: Saskia Esken will Vorsitzende bleiben, Noch-Generalsekretär Lars Klingbeil Vorsitzender werden und NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty Bundes-Vize. Kevin Kühnert soll an diesem Freitag von Präsidium und Parteivorstand als Generalsekretär vorgeschlagen werden.

Von Andreas Schnadwinkel