Nicht alles ist immer nur grüne Idylle

Vorsicht: Frisch gestrichen – Skaterhalle am Jugendzentrum „Funtastic“ in Werther feiert 20-jähriges Bestehen mit Graffitikünstlern

Werther

Kistenweise liegen Spraydosen rund um die Skaterhalle am Jugendzentrum „Funtastic“ direkt neben der Ampelkreuzung an der Engerstraße parat. Es riecht streng nach Lack und Farbe an diesem Tag. Der Nieselregen hält die zahlreichen Graffitikünstler nicht davon ab, ihre Bilder zu vervollständigen – ein besonderes Geburtstagsgeschenk für die „Wall of fame“, wie die Halle mit ihren farbenfroh gestalteten Wänden seit 20 Jahren genannt wird.

Von Sandra Homann