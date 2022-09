Nicht auf den Thune-Wiesen: Briten verlegen zweite Übung

Wie die Stadt mitteilt, hat Colonel Tim Hill in einer Nachricht an Bürgermeister Michael Dreier erklärt, dass die Briten die zweite der geplanten Übungen (21. Oktober bis 3. November) verlegt haben und diese nicht mehr im Bereich der Thune-Wiesen (Southern Fields), sondern an einem anderen Ort des Truppenübungsplatzes stattfinden soll. „Es freut mich, dass die britischen Streitkräfte einen anderen Ort für die zweite Übung finden konnten“, sagt Bürgermeister Michael Dreier. Dieser hatte zuvor kritisiert, dass die Briten die Stadt Paderborn bei den Planungen übergangen hätten.

Bei dem Gelände im Bereich der Thune-Wiesen handelte es sich, wie es die Stadt formuliert, zwar formal um Flächen des Truppenübungsplatzes, diese seien in den zurückliegenden Jahrzehnten allerdings nie für Übungen genutzt worden und „wegen der unmittelbaren nachbarschaftlichen Belange zwischen den Briten und der Paderborner Stadtgesellschaft in Schloß Neuhaus und Sennelager sehr sensible Bereiche“.

CDU-Ratsfraktion sieht viel Sand im Getriebe Markus Mertens ist Fraktionschef der Paderborner CDU. Foto: Thorsten Schneider vielbauch.de In einer Pressemitteilung von Donnerstagabend hatte die CDU-Ratsfraktion vor Bekanntgabe der Annäherung zwischen den britischen Streitkräften und der Stadt Paderborn auf das Thema reagiert. Die Fraktion um den Vorsitzenden Markus Mertens sieht im Verhältnis zwischen der deutschen und der britischen Seite derzeit viel Sand im Getriebe. „Leider haben die Briten mit ihren jüngsten Entscheidungen im Bereich der Thune-Wiesen deutlich überzogen. Aus unserer Sicht völlig ohne Not“, wird Mertens in der Pressemitteilung zitiert.



Susanne Meiche, direkt gewählte Ratsfrau im Bereich Mastbruch und Vorsitzende des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus-Sande, hat bereits in den vergangenen Wochen und Monaten Unruhe im direkten Umfeld verspürt. „Die Menschen verstehen nicht, warum die Briten plötzlich von der jahrelang geübten, sich bewährten und auf enger freundschaftlicher Kommunikation beruhenden Praxis Abstand nehmen.“



Meiche hat gemeinsam mit Mertens und den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Ratsfraktionen klare Vorstellungen für eine mögliche Handhabe für die Thune-Wiesen. „Der Zugang zu dem Bereich sollte bis zum südlichen Ufer der Thune auch künftig möglich sein.“ Dabei sei den Christdemokraten klar, dass es in einem solchen Fall um eine Duldung von britischer Seite gehe. Ein solches Entgegenkommen sei „ein fairer Kompromiss unter Freunden“, gleichzeitig aber auch ein „Vertrauensvorschuss“. Dieser müsse dann von den Gästen der Wiesen aber auch honoriert werden, indem diese die nach CDU-Vorschlag möglicherweise festgelegten Grenzen am Rand der Senne und der eigentlichen militärischen Übungsareale beachteten. Andernfalls müsse ein Fehlverhalten zumindest im Wiederholungsfall sanktioniert werden. ...

Außerdem ist nun klar, wo genau der öffentliche Zugang zu den Thune-Wiesen während der ersten Übung (19. bis 30. September) möglich ist. So wird der Zugang weiterhin von der Bushaltestelle in östlicher Richtung über den gemeinsam genutzten Thuner Weg bis hin zum Hatzfelder Haus, dann in südlicher Richtung bis zum Senne-Wanderweg sowie in östlicher Richtung bis zur Athlone-Kaserne und weiter zur Husarenstraße gewährleistet. Der öffentliche Zugang zu den Mitbenutzungsstraßen und den entsprechenden Waldwegen besteht weiterhin.