Nicht einfach nur Geschenke

Gut 200 Kinder haben bereits den Weihnachtszauber in Lübbecke besucht – am 6. Januar öffnen letztmalig die Pforten

Lübbecke

32 benachteiligten Familien hat Mike Lammers mit seinem Verein beim Weihnachtszauber in diesem Winter bereits mehr als nur ein Geschenk machen können. Wichtel, Märchenerzähler und Weihnachtsmann sorgen für eine kleine Zauberwelt, in der alles möglich scheint. Etwa 200 Jungen und Mädchen sind bereits in dieses Erlebnis am Wiehenweg in Lübbecke abgetaucht. Bis zum 6. Januar können Familien dort noch vorbeischauen.

Von Louis Ruthe