Nicht in Worte zu fassen

Bürener THW hilft bei Aufräumarbeiten in Bad Münstereifel

Büren/Bad Münstereifel

Unterspülte Straßen, freigelegte Gleisanlagen und nahezu vollständig zerstörte Häuser. Für Thomas Dietz zeigte sich in Bad Münstereifel ein Bild des Elends. Gemeinsam mit 20 THW-Kräften war der 48-jährige Zugführer im Epizentrum der Hochwasserkatastrophe unterwegs und packte bei den Aufräum- und Abrissarbeiten tatkräftig mit an. „Das kann man nicht in Worte fassen“, ist Dietz auch zwei Wochen nach seinem Einsatz erschüttert über die Situation vor Ort.

Von Franz Kösterund