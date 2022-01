„Nicht mit immer mehr Autos“

Der Alte Markt in Werther soll durch Reduzierung des motorisierten Autoverkehrs deutlich an Attraktivität gewinnen. Das schlagen Dr. Anne-Kathrin Warzecha, Heinz-Peter Kuhlmann und Thorsten Schmolke (von links) von der grünen Ratsfraktion unter anderem vor, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu fördern.

Foto: Johannes Gerhards