Nina Kammann leitet ab 1. September die Adler-Apotheke in Rödinghausen und die Neue Apotheke in Bruchmühlen

Bünde/Rödinghausen/Kirchlengern

Das sei das Größte, sagt Nina Kammann: Einen Job zu haben, der soviel Spaß mache, dass er nie zur Last werde. Wie sich ihre Freude an der Arbeit im Alltag ausdrückt, erfahren Apothekenkunden ab heute auch in Bruchmühlen und Rödinghausen. Denn die 37-Jährige übernimmt die Apotheken von ihrem Vorgänger Heinz-Peter Wittmann.

Von Hartmut Horstmann