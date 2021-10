Nicht nur Männer haben Macken

Frida Braun wird in der Paderhalle vom Paderborner Publikum gefeiert

Paderborn

Wenn es jemand schafft, in einem prall gefüllten Saal jede einzelne Person zum Lachen zu bringen, dann ist das Frida Braun. Das bewies sie am vergangenen Freitagabend in der Paderhalle, als im Raum für knapp zwei Stunden durchgehend schallendes Gelächter ertönte.

Von Rebecca Borde