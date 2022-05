Nicht nur Menschen flüchten aus Ukraine

Verein Pro Arbeit im Buschkrug und Tierschutzverein Bad Salzuflen-Lemgo gestalten Aktionstag „Gemeinsam für Mensch & Tier“ in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland flüchten, kommen oftmals nicht alleine. Sie haben ihre Haustiere dabei, können diese in vielen Fällen aber nicht mit in die Unterkunft nehmen, die ihnen hier zur Verfügung gestellt wird. „Das ist ein großes Problem und führt bei Kindern nicht selten zu einem Doppeltrauma, denn vor allem sie hängen sehr an ihren Tieren“, sagt die aus Schloß Holte stammende Angelika Niemann, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Salzuflen-Lemgo.

Von Dirk Heidemann