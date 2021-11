„Nicht ständig vor Krisen fürchten“

„Menschen 2021“: Wirtschaftsprofessor Dr. Nils Goldschmidt aus Höxter über Kippmomente in Politik, Ökonomie und Gesellschaft

Der Ökonom (Abitur 1989 am KWG Höxter) trägt auf 270 Seiten in einer auch für Laien gut verständlichen Sprache Analysen und Lösungsvorschläge vor. „Was wir tun können, wenn Systeme außer Kontrolle geraten“ kündigt Goldschmidt Antworten an. Und liefert auch.