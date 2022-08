Nichts mehr frei im Industriegebiet

Paderborn

Die Flächen im Industriegebiet Mönkeloh-Süd sind so wertvoll wie Goldstücke. Zum einen macht sie die direkte Anbindung an die A33 so kostbar. In zwei Minuten ist man auf der Autobahn mit Anbindung an die A2 und A44. Und zum anderen erfüllen die mal kleineren und mal größeren Areale jeden Zweck. „Erfüllten“ müsste man besser sagen, denn inzwischen ist nichts mehr frei.

Von Dietmar Kemper