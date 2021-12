Niederlande, Rügen, Berlin und in den Landtag

In Pandemiezeiten den Kopf in den Sand stecken und sich in der hintersten Ecke verkriechen – nicht mit der Frauen-Union Schloß Holte-Stukenbrock. Viel lieber blickt der Vorstand auch (oder gerade wegen) der aktuell schwierigen Corona-Zeiten optimistisch in die Zukunft. Jetzt wurde das Programm für das erste Halbjahr 2022 vorgestellt.

Drei Tagesfahrten, drei mehrtägige Fahrten, ein Filmnachmittag sowie zwei Stammtische stehen zwischen dem 16. Januar und dem 25. Juni an. Los geht es Sonntag, 16. Januar, mit dem Besuch der Stadthalle Bielefeld. Dort wird „Die Eiskönigin“, eine Musikshow auf Eis, zu sehen sein. Gleich für drei Tage geht es vom 27. Februar bis 1. März nach Berlin. Höhepunkt ist der Besuch des Musicals „Ku‘damm 56“.

In der Woche vom 23. bis 25. März wird an einem Tag der Landtag in Düsseldorf aufgesucht, dort gibt es ein Treffen mit André Kuper und Ina Scharrenbach. Eine Frühlings-Flusskreuzfahrt führt die Frauen-Union von Mittwoch, 6. April, bis bis Samstag, 9. April, nach Alkmaar, Gouda, Kinderdijk und den Keukenhof Lisse. Vom 29. April bis 3. Mai heißt es „Perlen des Nordens“, mit Weber-Touristik geht es nach Rügen mit Darß-Fischland und Zingst. Vorhang auf zu „Die heiße Ecke“ heißt es am Samstag, 25. Juni, auf der Freilichtbühne Hallenberg.

Der Filmnachmittag findet am Donnerstag, 12. Mai, um 15 Uhr in der Boccia-Hütte am Kruskotten in Stukenbrock statt. Die beiden Stammtische sind für Donnerstag, 10. März, um 18 Uhr, im Hotel „Gasthof zur Post“ in Stukenbrock sowie am Donnerstag, 9. Juni, um 18 Uhr im Gasthof „Sender Eck“ in Sende geplant.

Anmeldungen für alle Fahrten und Veranstaltungen sind ab sofort telefonisch bei Rita Roggenkamp (05207/4567) und Annegret Jürgenliemke (05207/2431) oder per E-Mail an a.juergenliemke@gmx.de möglich. Alle Fahrten und Veranstaltungen finden unter dem Vorbehalt der jeweils aktuellen Corona-Regeln statt, 2G- oder 3G-Nachweise können verlangt werden. Unter Umständen müssen Veranstaltungen auch abgesagt werden.