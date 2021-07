Die Arbeiten an den neuen Bushaltestellen am Niederwall nähern sich ihrem Ende.

Die nördlichen Haltebuchten werden von den Linienbussen bereits angefahren. Spätestens am kommenden Montag sollen auch die Bussteige an der südlichen Niederwall-Seite in Betrieb genommen werden können. Das hat jetzt der stellvertretende Baudezernent Martin Pöttker angekündigt.