Umfrage in zwölf OWL-Krankenhäusern: aktuell weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen – Omikron-Variante bisher wenig verbreitet – Chefarzt warnt

Bielefeld

In den ostwestfälisch-lippischen Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen seit Jahresbeginn deutlich zurückgegangen. Einer Umfrage dieser Zeitung zufolge, an der sich zwölf Kliniken mit zum Teil mehreren Häusern in der Region beteiligt haben, werden derzeit 33 Männer und Frauen intensivmedizinisch behandelt.

Von Paul Edgar Fels