Auf diesen Tag hat das Forum Anja Niedringhaus über Jahre hingearbeitet: Am Montag, dem Todestag der bekannten Fotografin Anja Niedringhaus, sind die letzten aller wichtigen Verträge für die Sanierung des Tilly-Hauses und die Einrichtung des FAN bei einem Notar in Höxter unterzeichnet worden. Damit kann das Bauprojekt in der Westerbachstraße jetzt umgesetzt werden.

FAN-Vorsitzende Christine Longere und Vize-Vorsitzender Ludger Haferkemper kündigten an, dass das Tilly-Haus noch vor Ostern für erste Vorarbeiten an der äußeren Hülle eingerüstet werde. Architektin Cornelia Lange sagte, dass ein hoher Baukran in Kürze aufgebaut werde. All dies seien für die Verantwortlichen die äußeren Zeichen, dass das Vorhaben Wirklichkeit werde.