Nieheim übersteigt 200er-Marke

Als aktiv Infizierte gelten derzeit 334 Einwohner, das sind 21 weniger als am Dienstag. Die Zahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen wird nach wie vor mit 171 Menschen angegeben.

Im Kreis Höxter liegen den statistischen Angaben zu Folge momentan zwei Kommunen über einer Inzidenz von 200, nämlich Nieheim mit 232,2 und Brakel mit 204,6. Die niedrigsten Werte weisen momentan Marienmünster (20,4) und Borgen­treich (11,8) auf.

Blick in die Städte:

Bad Driburg: 55 (-5) aktiv Infizierte, Inzidenz 95,2.

Beverungen: 31 (-5) aktiv Infizierte, Inzidenz 99,5.

Borgentreich: 14 (-5) aktiv Infizierte, Inzidenz 11,8.

Brakel: 73 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 204,6.

Höxter: 54 (-5) aktiv Infizierte, Inzidenz 98,2.

Marienmünster: 2 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 20,4.

Nieheim: 23 (+ 1) aktive Infizierte, Inzidenz 232,2.

Steinheim: 29 (+3), Inzidenz 103.

Warburg: 34 (-4), Inzidenz 69,8.

Willebadessen: 19 (+1), Inzidenz 36,8.

In den fünf erfassten Krankenhäusern im Kreis Höxter befinden sich derzeit zwei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung (einer weniger als am Vortag). Der Anteil der mit Corona infizierten Patienten an den insgesamt 35 verfügbaren Intensivbetten beträgt sechs Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) beträgt aktuell 83 Prozent.

Im Nachbarkreis Holzminden liegt der Inzidenzwert aktuell bei 141,0 (Dienstag: 169,5). Dort sind im Vergleich zum Vortag 23 Neuinfektionen hinzugekommen. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt im Kreis Holzminden damit auf 3085. Die höchsten Werte hat aktuell die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mit 101 aktiv Infizierten. Im Stadtgebiet Holzminden gibt es 76 Infektionen.

Im Krankenhaus in Holzminden befinden sich der Statistik zu Folge weiterhin unverändert zum Vortag zwei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Der Anteil der Corona-Patienten an den insgesamt neun dort verfügbaren Intensivbetten beträgt 22 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) liegt bei 78 Prozent.