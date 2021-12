Nieheim will die große Lösung

Nieheim

In Nieheim soll ein Pumptrack entstehen, den zum Beispiel Mountainbiker, BMX-Fahrer, Inline- und Skateboardfahrer nutzen können. Im Gespräch sind zwei mögliche Flächen: neben dem Sportplatz am Sägemühlenweg oder in der Nähe des Spielplatzes hinter dem katholischen Kindergarten (Lehmkuhle).

Von Ralf Brakemeier