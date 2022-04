Nieheimer packen Ostertüten und beten für den Frieden

Mehr als 800 Ostertüten stellt der Gesamtpfarrgemeinderat Nieheim zum Osterfest zur Verfügung. Die Osteraktion findet erstmals in allen neun katholischen Kirchen im Stadtgebiet statt und richtet sich an die Besucher am Osterwochenende.

„Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Zeichen der Hoffnung“ so beschreibt die Vorsitzende Karin Stieneke des Pfarrgemeinderates die Motivation für die Aktion. Am vergangenen Palmsonntag hat Pastor Jürgen Bischoff Palmzweige und Weihwasserflaschen gesegnet, die mit Impulsen zum Osterfest und einer Osterkerze in die Osterpakete gepackt worden sind.

„Die Ostertüte kann als Hoffnungszeichen auch an Menschen verschenkt werden, die gerade nicht eine Kirche besuchen können“ lädt die Vertreterin aus Himmighausen, Michaela Brakhane, ein. Die Tüten stehen am gesamten Osterwochenende zur Abholung in den Kirchen zur Verfügung. In der katholischen St. Nikolaus-Kirche Nieheim sind außerdem unter dem Titel „Osterzeit – eine Reise zwischen Palmsonntag und Ostern“ vier Stationen für Kinder und Erwachsene aufgebaut. Die Impulse beginnen mit Palmsonntag, weitere folgen dann am Gründonnerstag, Karfreitag und schließlich Ostern.

Während der kompletten Osterferien laden die Stationen außerhalb der Gottesdienstzeiten zum Erleben, Innehalten und Mitgestalten ein. „Auch mit den Friedensgebeten wollen wir in dieser Zeit des furchtbaren Leids durch den Krieg in der Ukraine ein Hoffnungszeichen setzen“, so Sabine Ullrich, Koordinatorin der Friedensgebete und Mitglied im Gesamt-Pfarrgemeinderat. Die Reihe der Friedensgebete in den verschiedenen Ortschaften wird jeweils sonntags um 18 Uhr fortgesetzt. Infos zu Terminen und Orten sind auf der Homepage des Pastoralen Raumes zu finden unter www.pr-smn.de.