„Niemals die Namen vergessen“

Zum vierten Mal: Stolpersteine werden in Rahden verlegt – Gedenken an die jüdische Familie Frank

Rahden

Es ist schon eine geraume Zeit her, seit die letzten „Stolpersteine“ in Rahden verlegt worden sind. Diese messingfarbenen Gedenksteine sollen an die jüdischen Mitbürger rinnen, die zur Zeit des Nationalsozialismus deportiert und ermordet worden sind beziehungsweise ihre Heimat verlassen mussten.

Von Michael Nichau