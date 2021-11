„Niemanden hinters Licht geführt“

Das Landgericht Paderborn hat im Prozess um Rückerstattungen aus einem Projektsteuerungsvertrag entschieden, dass Graf Oeynhausen von jedweder Inanspruchnahme durch die Bilster Berg KG im Wesentlichen frei zu stellen ist. Das hat die Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff GmbH & Co. KG Holding in einer Presseerklärung mitgeteilt

. In der Auseinandersetzung zwischen dem Bilster Berg Drive Resort (BBDR KG) und der Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) um einen Projektsteuerungsvertrag aus dem Jahr 2010 habe das Landgericht Paderborn demnach am Freitag festgestellt, dass der beklagte Rechtsanwalt sowie seine Partnerschaft aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und einem Notar zwei Drittel der Vergütung aus dem Projektsteuerungsvertrag an Graf Oeynhausen zu zahlen haben. Einen Eigenanteil müsse der Graf „schlucken“, weil es ihm hätte klar sein sollen, dass seine damaligen Berater fachlich nicht in der Lage gewesen wären, die Sach- und Rechtslage kompetent und unabhängig zu bearbeiten, so das Gericht. Eindeutiger Tenor des Urteils ist somit: Der Anwalt und seine Partner haften und nicht Graf Oeynhausen. Damit geht ein seit über zehn Jahren andauerndes Gerichtsverfahren zu Ende.

Zuletzt hatte, so die Unternehmensgruppe, das Landgericht Göttingen dem amtierenden Geschäftsführer des Bilster Berg, Hans-Jürgen von Glasenapp, in einem Eilverfahren untersagt, weiterhin die unwahre Behauptung zu verbreiten, dass sich Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff von der BBDR KG ohne zu fragen Geld aus der Kasse genommen oder selbst ausgezahlt hätte.

Spätestens mit dem jetzt verkündeten Urteil des Landgerichts Paderborn hätten sich laut Pressemitteilung die durch von Glasenapp erhobenen Vorwürfe als eine strafrechtlich relevante Verleumdung entpuppt. „Für mich ist es das Wichtigste, dass nun endlich nachgewiesen ist, dass ich niemanden und schon gar nicht die Mitgesellschafter hinter das Licht geführt habe. Da die damaligen Berater in dem Prozess auch behauptet haben, sie seien nicht für mich tätig geworden, als der strittige Vertrag erstellt wurde, sondern für die Bilster Berg Gesellschaft, frage ich mich sowieso, wie ich denn jemanden hinter das Licht führen kann, der mir von seinem Anwalt einen Vertrag zur Unterschrift vorlegt“, so Graf Oeynhausen zu dem Urteil.

Die von den Gerichten bisher festgestellten Pflichtverletzungen des ehemaligen Anwalts von Graf Oeynhausen und heutigen Vertreter der ANGO Treuhandgesellschaft in Höxter sieht Rechtsanwalt Hasso Werk aus Göttingen, der den Grafen in dem Regressprozess vertreten hat, mit großer Sorge. Schließlich hatte das Gericht im Rahmen der Vertragsgestaltung auch eine Überschreitung der Vertretungsmacht des Anwalts aufgezeigt.

„Dass besagter Rechtsanwalt seit Jahren am Bilster Berg auf den Gesellschafterversammlungen noch immer die in den Büroräumen der Kanzlei Andree Rinke und Partner in Höxter ansässige ANGO Treuhandgesellschaft vertritt, ist ein drastischer und juristisch relevanter Interessenskonflikt“, so die Feststellung von Anwalt Werk, der rund 20 mittelständische Unternehmer von den 180 Gesellschaftern am Bilster Berg vertritt. „Diese Treuhandgesellschaft verhilft sehr bewusst, wie ich meine, immer wieder zu Mehrheiten gegen die Interessen von Graf Oeynhausen und meinen weiteren Mandanten auf Gesellschafterversammlungen am Bilster Berg.“