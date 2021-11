Niggemeyer bekommt Ersatz-Orden

Wer in Ossendorf eine misslungene Leistung vollbringt, der muss fürchten, an Karneval dafür mit dem Cochumer-Orden „ausgezeichnet“ zu werden. Zum auserwählten Kreis der Trägerinnen und Träger zählt seit 15 Jahren auch der neue Erste Beigeordnete der Stadt Warburg, Andreas Niggemeyer.

Mit einem donnernden „Ossendorf Helau“ begrüßten (von links) die Elferrats- und Vorstandsmitglieder Wilhelm Engemann, Präsident Ansgar Engemann, Verena Thonemann und „Lump“ Thomas Fuest Warburgs neuen Ersten Beigeordneten Andreas Niggemeyer. Zur Erinnerung an seinen verloren gegangenen Cochumer-Orden überreichten sie ihm einen Ersatzorden.

Um ihn daran stets zu erinnern, haben die Ossendorfer Narren nun ein besonderes Schmuckstück für sein Büro im Rathaus überreicht: Den ersten „Cochumer-Ersatzorden“. Das Original ist nämlich verschollen, schildert die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Ossendorf in einer Pressemitteilung.

Passend zum Start der Karnevalssession 2022 stand nun eine Narren-Abordnung vor der Tür des neuen Ersten Beigeordneten, der selbst seit vielen Jahren Mitglied der Ossendorfer Karnevalsgesellschaft ist.

„Lieber Andreas, wir wünschen dir für deine neue Aufgabe alles erdenklich Gute. Wir hoffen, dass du auch im Warburger Rathaus niemals deinen Humor verlierst“, sagte Ansgar Engemann, Präsident der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Ossendorf.

Tadel im Gepäck

Besonders betonte Engemann dabei das Wort „verlieren“, denn die Narren hatten nicht nur Glückwünsche sondern auch Tadel im Gepäck. „Uns ist zu Ohren gekommen, dass du nach der Prunksitzung 2020 doch tatsächlich deinen, vom Ehrenpräsidenten Bernd Overbeck liebevoll handbemalten Cochumer-Orden verloren hast. Das können wir natürlich nicht akzeptieren“, sagte Engemann und überreichte Andreas Niggemeyer einen eigens angefertigten „Cochumer-Ersatzorden“ – als eine mahnende Erinnerung.

Der Freude darüber war beim neuen Ersten Beigeordneten sichtlich groß. „Ich vermisse meinen Orden sehr und hoffe, dass er wieder auftaucht. Aber solange habe ich jetzt einen schönen Platzhalter“, dankte Andreas Niggemeyer den Ossendorfer Narren.

Verlust bleibt nicht ungestraft

Damit ist das Thema jedoch noch nicht vom Tisch. „Den Cochumer-Orden zu verlieren, bleibt nicht ungestraft. Er sollte jedem Träger heilig sein wie eine Monstranz“, sagte Thomas Fuest, Mitglied des berüchtigten Bütten-Trios „Die Rot-Weissen Lumpen“, die schonungslos jedes Jahr mit den Ossendorferinnen und Ossendorfern hart ins Narren-Gericht gehen.

„Der nächste Karneval kommt bestimmt und sei dir sicher, lieber Andreas, wir vergessen dich nicht“, wird Fuest in der Pressemitteilung zitiert. „Vielleicht brauchst du ja mal eine Auszeichnung, die etwas unhandlicher ist und die du nicht so schnell verlierst.“ Damit deutete er den „Stein der Schande“ an, den die Lumpen gemäß ihrer ganz eigenen Statuten jährlich vergeben.

Als Vorsitzender des Ossendorfer Sportvereins war Andreas Niggemeyer bereits im Jahr 2006 mit dem Cochumer-Orden der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Ossendorf ausgezeichnet worden. Die Narren reagierten damit hämisch auf Niggemeyers Pläne, den früher eigenständigen Tennisverein zu „schlucken“.

Mit einem Augenzwinkern unterstellte ihm der damalige Karnevals-Präsident Arno Fischer, es dabei nur auf die gut gefüllte Vereinskasse und auch das schmucke Tennisheim abgesehen zu haben.