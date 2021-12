Nikolaus besucht Kinder in Vörden

Viele Veranstaltungen konnten durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Doch der Nikolaus ließ sich nicht aufhalten und besuchte die Vördener Kinder am Nikolaustag zu Hause.

War es in den Vorjahren Tradition geworden, sich zum offenen Weihnachtssingen am Haus des Gastes zu treffen, so machte sich in diesem Jahr der heilige Mann zusammen mit Knecht Ruprecht in seinem modernen, weihnachtlich dekorierten „Schlitten“ auf den Weg von Haus zu Haus, um den Kindern ihre Geschenke zu übergeben.

Weihnachtliche Klänge in ganz Vörden zu hören

Während der Nikolaus durch den weihnachtlich dekorierten Ort reiste, sorgten musikalische Auftritte an verschiedenen Stellen in Vörden für eine besinnliche Stimmung. Beginnend am Albert-Schweitzer-Haus und mit dem Abschluss in der Dorfmitte am Kump erfreuten Georg Thauern, sowie Verena und Mathias Kröger die Zuhörer mit weihnachtlichen Klängen. Durch hervorragende technische Unterstützung war die Musik in ganz Vörden zu hören, während der Nikolaus seine Geschenke verteilte.

Das Organisationsteam der Vördener Zukunftswerkstatt bedankt sich bei allen Helfern, die dazu beigetragen haben, Groß und Klein einen unvergesslichen Nikolaustag zu bescheren.