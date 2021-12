Nikolaus kommt über die Werre

Pünktlich um 16.30 Uhr soll der Nikolaus am Montag, 6. Dezember, begleitet von den jungen Kanuten des Herforder Kanuclubs, am Werreufer eintreffen.

Auch an diesem Montag soll der Nikolaus wieder am Werreufer eintreffen (Archivbild).

Sehnlichst erwartet wird er dort von den Kindern mit ihren Familien. Vom Werreufer startet der Nikolaus zum Umzug durch die Herforder Fußgängerzone. Am Neuen Markt wartet die Bimmelbahn, um den Zug der Kinder zu begleiten. Auf dem Gänsemarkt werden die teilnehmenden Kinder mit einer Feuershow von der Gruppe Feuerflut begrüßt. Dieser Programmpunkt wird unterstützt von den Stadtwerken.

Die anschließende Ausgabe der Geschenke wird an mehreren Stellen auf dem Gänsemarkt durchgeführt, damit ein unnötiges Gedränge vermieden wird. Ab 15.30 Uhr wird das Team des Sicherheitsdienstes an den Zugängen des Werreufers 2G-Bändchen ausgeben. Teilnehmen können an der Nikolausfeier Personen, die entweder geimpft oder genesen sind. Kinder bis 15 Jahren brauchen keinen Nachweis erbringen. Es wird darum gebeten, Nachweise mit einem Personalausweis vorzulegen.