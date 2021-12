Nikoläuse mit Sternenfee auf „Dienstreise“

Da haben Fußgänger in Preußisch Oldendorf nicht schlecht gestaunt, als ihnen am Sonntag auf der Bergstraße ein Wagen entgegen kam – besetzt mit vier Nikoläusen mit weißen Rauschebärten und knallroten Mäntel und Mützen.

Bescherung bei Sternenzauber-Aktion am Sonntag in allen Preußisch Oldendorfer Ortsteilen

Wenn schon nicht alle zum Weihnachtsmarkt in die Stadt kommen können, dann kommt die Sternenfee Freda eben mit den Nikoläusen (Daniel Hinkerode, Uwe Meier, Rolf Bresau und Christian Wellmann) in alle Ortsteile. Die Herren verteilten insgesamt 210 prall gefüllte Beutel für die Kinder – und die Fee streute Sternenstaub.

Traditionell kommt der Nikolaus wohl eher mit einem Schlitten daher. Diese vier Mannen um Uwe Meier waren dagegen in den vergangenen Jahren schon mehrfach zu sechst und auf Motorrädern in der Vorweihnachtszeit unterwegs. Wetterbedingt machten sich die vier „Kläuse“ am Sonntag im schneeweißen Auto auf den Weg durch Preußisch Oldendorf. Hinter der weihnachtlichen Verkleidung steckten Daniel Hinkerode, Uwe Meier, Rolf Bresau und Christian Wellmann. Ihre erste Station war Börninghausen.