Nikolausmarkt fällt erneut ins Wasser

Auch dieses Jahr wird es in Hövelhof keinen Nikolausmarkt geben. Diese Entscheidung hat der Verkehrsverein am Montagabend getroffen. Aufgrund der Corona-Entwicklung sei eine solche Veranstaltung nicht zu verantworten, heißt es in der Begründung.

Schweren Herzens habe sich der Vorstand des Verkehrsvereins nach langen, intensiven Beratungen in einer Videokonferenz entschlossen, den Nikolausmarkt aufgrund der erdrückenden Fallzahlen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr abzusagen. Angesichts der vierten Welle, die das Land in nie dagewesener Wucht erfasst hat, teilt Vorsitzender Hubert Böddeker mit, dass ein pandemie-konformer Markt kaum noch etwas mit dem Flair früherer Jahre gemein hätte. Außerdem würde das bunte Treiben im Schlossgarten mit seiner Vielzahl persönlicher Begegnungen das Infektionsrisiko deutlich erhöhen. „Deshalb würde eine Ausrichtung des Marktes in dieser Zeit das falsche Signal einer nicht vorhandenen Normalität senden“, erklärt Böddeker wörtlich. „Fest steht für uns, dass wir es sicherlich nicht allen recht machen können“, erklärt der Verkehrsvereinsvorstand übereinstimmend. Je nach Sichtweise könne diese Entscheidung mit Für und Wider diskutiert werden kann.