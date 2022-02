NKG setzt auf Unterstützung

„Ohne Katze ist alles doof“ – so steht es auf dem diesjährigen Sessionsorden der Nieheimer Karnevalsgesellschaft „Olle meh“. Die Karnevalisten setzen auf ein alternatives Angebot in der Pandemie.

Das Präsidium der NKG teilt dazu aktuell mit: „Um im Verein das Konfetti im Blut nicht zu verlieren, haben wir uns viele Gedanken gemacht, den für diese Region so wichtigen Karneval am Leben zu halten. Dazu haben wir uns entschieden, einen digitalen Katzenstream ins Leben zu rufen, um allen Narren, die mit uns in der Nieheimer Stadthalle gefeiert hätten, und weit drüber hinaus am Samstag, 26. Februar, um 19.31 Uhr ein Gefühl von Karneval im Wohnzimmer oder im privaten Partykeller hochleben zu lassen.“

Viele Nieheimer Akteure wirken bei diesem Film mit: Angefangen von dem Regisseur und Kameramann Daniel Winkler, dem Kinderprinzenpaar, den sehr aktiven Prinzen- und Juniorengarden, bis hin zu den kfd-Frauen – und dabei seien noch nicht alle aufgezählt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, die das Nieheimer Vereinsleben sehr schwer planbar gemacht haben, richtet die NKG einen Appell auch an alle Firmen und Betriebe in der Region, die Aktivitäten der Karnevalisten beispielsweise in Form einer Spende zu unterstützen.

Das Präsidium der Karnevalsgesellschaft: „Nur mit Ihrer Bereitschaft können wir dieses Projekt stemmen!“ Firmen könnten zum Beispiel mit ihrem Logo in dem weit über Nieheims Grenzen hinaus beworbenen Film als Sponsor wahrgenommen werden.