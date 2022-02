NKG-Show live und in Farbe

Am Samstag Vormittag waren Nieheims Narren live im Radio in der Steffi Neu Show zu hören. WDR2-Reporter Frank Krieger begleitete die Filmaufnahmen von Daniel Winkler im Biermuseum und in der festlich geschmückten Stadthalle. Immer wieder wurde in der Radio-Show live aus Nieheim berichtet. Das Kinderprinzenpaar Kuno Müller und Neila Simon kam ebenso zu Wort wie Kinderpräsident Milan Weiß.

„Das haben die drei prima hinbekommen“, berichtet der Vorsitzende Stephan von Kölln später, nachdem er selbst und Präsident Sebastian Wessler die Fragen von Frank Krieger beantworten durften. Auch Bernhard Schröder und Dirk Guse gaben eine Kostprobe ihrer Büttenrede.

Weiter ging es in die Nieheimer Stadthalle. Das Ressort Hallenbau hatte ganze Arbeit geleistet und die Bühne für die anstehenden Filmarbeiten bestens hergerichtet. Schwarze Katzen und Luftballons hingen an der Decke und den Vorhängen. Selbst frische Blumen zierten die Bühnenaufbauten vor den vollständig besetzten Plätzen des Elferrates. WDR2-Reporter Frank Krieger, dem die Aufnahmen sichtlich Spaß gemacht haben, verabschiedete sich mit den Worten, im nächsten Jahr zu Karnevalszeiten nach Nieheim zu kommen.

Am Nachmittag bereiteten sich die Tanzgarden und das Solomariechen für ihren Auftritt vor. Mit dabei das WDR-Fernsehen, das einen Kameramann nach Nieheim geschickt hatte, um die Darbietungen zu filmen. Es wurde den ganzen Nachmittag auf der Bühne getanzt. Die Prinzengarde, Juniorengarde und die Minigarde zeigten ihr Können, was sie sich durch monatelanges Training trotz erschwerter Corona-Bedingungen erarbeitet haben. Auch das neue Tanzmariechen Lena Schnelle zauberte einen Solotanz auf den Bühnenboden und wurde, wie alle anderen Akteure, mit dem Sessionsorden der Nieheimer Karnevalsgesellschaft belohnt.

So endete ein intensiver Filmdreh mit Daniel Winkler, der mittlerweile den Großteil aller Filminhalte eingespielt hat.

Wann der WDR-Bericht im Fernsehen zu sehen sein wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, teilte Thorsten Meier von der NKG mit.