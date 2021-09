Noch 123 Menschen haben Covid 19

Höxter

Der Kreis Höxter meldet am Samstag einen Inzidenzwert von 29,3 auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der an Covid 19 aktiv erkrankten Menschen liegt bei 123 (-22). Die Daten kommen wieder vom Robert Koch Institut aus Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz sind jetzt Beverungen mit 52,5 und Bad Driburg mit 68,1. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 5794 Frauen und Männern (+3) angegeben. Als Genesene stehen 5527 Personen (+25) in der Kreisgrafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid 19 Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 144.

Von Michael Robrecht