Noch freie Termine für Corona-Schutzimpfungen für 12- bis 15-Jährige

Kreis Höxter/Brakel

Das Impfzentrum des Kreises Höxter in Brakel bietet erneut Schutzimpfungen gegen das Coronavirus für Kinder und Jugendliche an. Am morgigen Donnerstag, 12. August, und am Freitag, 13. August, werden dort in der Zeit von 14 bis 18 Uhr 12- bis 15-jährige geimpft.